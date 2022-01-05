По словам Смородской, Николич вряд ли согласится на работу в "Краснодаре". Вероятно, он будет ждать предложения от московского клуба, заявила бывший президент "Локомотива".
"Можно ли ждать Марко Николича в "Краснодаре"? Не знаю. Да, про Николича есть информация, что он и в ЦСКА может перейти. Теперь еще и "Краснодар". Что-то я сомневаюсь, что он поедет во второй клуб. Мне кажется, он будет ждать предложения из Москвы", - сказала Смородская.
Напомним, в среду, 5 января, "Краснодар" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. Вскоре после этого СМИ сообщили, что Николич - основной претендент на вакантную должность наставника "быков".
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Николич является основным кандидатом на пост главного тренера "Краснодара"
Смородская: я сомневаюсь, что Николич согласится возглавить "Краснодар"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на сообщения о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"