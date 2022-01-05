— Гончаренко можно называть таким конфликтным тренером, потому что из всех команд он уходил посреди сезона, неожиданно для многих. Думаю, какое-то внутреннее недопонимание с Галицким точно случилось, вот тебе и итог, — приводит слова Мостового Sport24.
Ранее по ходу сезона Гончаренко уходил из всех команд, которыми руководил. Лишь из "Уфы" и БАТЭ белорусский специалист шёл на повышение в другие команды.
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Мостовой: Гончаренко — конфликтный тренер. Из всех команд он уходил посреди сезона
Футбольный эксперт Александр Мостовой прокомментировал увольнение главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко.
Фото: Чемпионат