— Это решение руководства, видимо, что-то не удовлетворяло в плане игры. Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой, — приводит слова Тарханова "Чемпионат".
Белорусский специалист Виктор Гончаренко 5 января покинул "Краснодаром". Клуб решил расторгнуть контракты с ним и его помощниками — Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
Гончаренко тренировал "Краснодар" с апреля 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ команда с 29 очками в 18 турах идёт на пятой позиции.
Гончаренко уволили второй раз за год. Теперь "Краснодар" — и очень жестко
Тарханов — об увольнении Гончаренко: хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства "Краснодара" немного другой
Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара".
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