В "Нижнем Новгороде" рассказали о переговорах с Жирковым

Гендиректор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов ответил на вопрос о том, как идут переговоры клуба с полузащитником Юрием Жирковым.

Фото: "Зенит"





"В этом году переговоры пока не идут. Мы друг друга уважаем, поэтому дали время на отдых и нам, и Юрию. Пока все на той же стадии. Было принято решение вернуться к переговорам после новогодних праздников. Пока пауза на важные ключевые решения в эти дни", - сказал Измайлов.



Отметим, что 38-летний



Источник: Измайлов отметил, что переговоры приостановлены. Стороны вернутся к обсуждению сотрудничества после новогодних праздников, сообщил менеджер "Нижнего Новгорода"."В этом году переговоры пока не идут. Мы друг друга уважаем, поэтому дали время на отдых и нам, и Юрию. Пока все на той же стадии. Было принято решение вернуться к переговорам после новогодних праздников. Пока пауза на важные ключевые решения в эти дни", - сказал Измайлов.Отметим, что 38-летний Жирков является свободным агентом. Его последним клубом был " Зенит ".Источник: Спорт-Экспресс