Как сообщает источник, Гойло присоединится к нижегородцам на первом сборе. При этом отмечается, что команда Александра Кержакова также заинтересована в другом вратаре "Зенита" - Данииле Одоевском, но "Зенит" взял его на свой сбор.
Прямо сейчас Гойло находится в аренде в "Акроне". В первой части сезона он провел 5 матчей в ФНЛ, в которых пропустил 3 мяча и 3 раза оставил ворота сухими.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гойло в 250 тысяч евро. Его контракт с "Зенитом" истекает летом этого года.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Вратарь "Зенита" отправится на сбор с "Нижним Новгородом"
Голкипер "Зенита" Никита Гойло может перейти в "Нижний Новгород".
Фото: ФК "Зенит"