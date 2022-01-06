Как сообщает источник, спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн уже связался с представителями туляков и предложил им подписать форварда. При этом возможна, как аренда, так и полноценный трансфер.
Лисакович выступает за "железнодорожников" с 2020-го года. В текущем сезоне форвард сыграл в 15 матчах РПЛ, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
По оценке портала Transfermarkt текущая стоимость Лисаковича составляет 1,5 млн евро. Его контракт с клубом действует до 2024-го года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: "Локомотив" предложил "Арсеналу" Лисаковича
Форвард "Локомотива" Виталий Лисакович может перебраться в тульский "Арсенал".
Фото: РПЛ