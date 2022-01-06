Лацевич рассказал, как Широков вел себя с молодыми футболистами "Динамо", когда занимал в клубе пост заместителя гендиректора по спортивным вопросам. По его словам, Роман мог грубо общаться с игроками в присутствии их партнеров по команде.
"С Широковым лично вообще не пересекались - но так, как он, общаться с футболистами нельзя. Нас с Грулевым и Липовым подпускали к основе и как-то спустили на игру [молодежки] со "Спартаком". Широков проник в раздевалку и заявил: "Вы че вышли?" Все на мате, постоянно ругань, через каждое слово. Вообще не выбирал выражений. <...> Но ладно, что-то тебя не устраивает - скажи один на один, что не устраивает. А Широков при всех так себя вел", - заявил Лацевич.
Напомним, что "Динамо" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 36 набранных очков. Отставание от возглавляющего таблицу "Зенита" составляет два очка.
Источник: Sport24
"Все на мате, постоянно ругань, через каждое слово". Воспитанник "Динамо" раскритиковал стиль общения Широкова
Воспитанник московского "Динамо" Станислав Лацевич раскритиковал стиль общения экс-игрока сборной России Романа Широкова.
Фото: РИА Новости