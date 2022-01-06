Непомнящий: если говорить объективно, в РПЛ у "Зенита" нет конкурентов в нынешнем сезоне

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

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"Да, сократился отрыв ["Зенита"] от второй коман­ды до минимума, но у петербуржцев все-таки шансы на золото по-прежнему предпочтительнее. У "Динамо" нет опыта борьбы на этом уровне, команда молодая. И в любой момент у нее что-то может сорваться. Но я, конечно, за то, чтобы москвичи навязали борьбу. Хотя, если объективно, у "Зенита" нет конкурентов в нынешнем сезоне", - заявил Непомнящий.



Отметим, что "Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ на первом месте в турнирной таблице. В активе петербургской команды 38 набранных очков. "Динамо" отстает на два очка и занимает второе место.



Источник: По мнению Непомнящего, фаворитом в борьбе за титул является " Зенит ". У " Динамо " могут возникнуть проблемы в чемпионской гонке из-за неопытности команды, считает тренер."Да, сократился отрыв ["Зенита"] от второй коман­ды до минимума, но у петербуржцев все-таки шансы на золото по-прежнему предпочтительнее. У "Динамо" нет опыта борьбы на этом уровне, команда молодая. И в любой момент у нее что-то может сорваться. Но я, конечно, за то, чтобы москвичи навязали борьбу. Хотя, если объективно, у "Зенита" нет конкурентов в нынешнем сезоне", - заявил Непомнящий.Отметим, что "Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ на первом месте в турнирной таблице. В активе петербургской команды 38 набранных очков. "Динамо" отстает на два очка и занимает второе место.Источник: Спорт уик-энд