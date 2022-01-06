Лацевич отметил талант Захаряна и заявил, что Арсен будет играть еще лучше, если перейдет в один из европейских клубов. При этом пока Захаряну рано уходить из "Динамо", добавил Лацевич.
"Считаю, в Европе он будет еще сильнее. Одаренный, очень умный парниша, мы с ним на тренировках с полуслова друг друга понимали. Умел и корпус поставить, отдать, и открыться. Поражал каждым действием. <...> Уедет ли он в Ла Лигу? Думаю, не отпустят: рано. Надо окрепнуть, прислушиваться к Шварцу", - заявил Лацевич.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что к Захаряну проявляет интерес мадридский "Реал".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
Источник: Sport24
Воспитанник "Динамо" Лацевич: в Европе Захарян будет еще сильнее
Воспитанник "Динамо" Станислав Лацевич поделился мнением о перспективах полузащитника "бело-голубых" Арсена Захаряна.
Фото: Sport24