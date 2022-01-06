"За месяц до подписания контракта со "Спартаком" Лука сообщил мне, что рассматривает три предложения. Это все, что я могу сказать", - заявил журналист.
Напомним, что итальянский специалист Лука Каттани был назначен спортивным директором "Спартака" в прошлом месяце. До этого он работал скаутом "Пари Сен-Жермен".
Отметим, что "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. В активе московской команды 23 набранных очка.
Источник: Матч ТВ
Каттани имел три предложения по работе за месяц до подписания контракта со "Спартаком"
Журналист портала Tuttomercatoweb Алессио Алаймо рассказал, что у спортивного директора "Спартака" Луки Каттани были другие варианты продолжения карьеры перед приходом в московский клуб.
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