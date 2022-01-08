По данным источника, 20-летним футболистом заинтересовались "Рубин" и "Ростов".
Волемарк выступает за "Хеккен" с зимы 2020 года. В завершившимся чемпионате Швеции 20-летний футболист провел за клуб 29 матчей, в которых забил 9 голов и стал автором 8 результативных передач. Контракт Волемарка с шведским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
В составе молодежной сборной Швеции Патрик Волемарк сыграл в 7 матчах и забил 3 мяча.
Источник: Sport24
СМИ: "Ростов" и "Рубин" интересуются футболистом молодежной сборной Швеции
Два клуба Российской Премьер-лиги проявляют интерес к полузащитнику "Хеккена" Патрику Волемарку.
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