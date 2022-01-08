СМИ: "Спартак" и "Рубин" интересовались полузащитником "Чертаново", который поедет на сборы с "Крыльями"

Полузащитник "Чертаново" Александр Коваленко, который близок к переходу в "Крылья Советов", также находится в сфере интересов других клубов РПЛ.

Фото: ФК "Чертаново"





Коваленко выступает на позиции атакующего полузащитника. Он является воспитанником "Чертаново" и в этом году дебютировал за клуб.



В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провел 13 матчей за "Чертаново" в ФНЛ-2, в которых отдал 2 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt его стоимость составляет 100 тысяч евро.



Источник: Как сообщает источник, интерес к игроку проявляют " Спартак " и " Рубин ". Отмечается, что казанцы лично связывались с футболистом и вели переговоры о трансфере.Коваленко выступает на позиции атакующего полузащитника. Он является воспитанником "Чертаново" и в этом году дебютировал за клуб.В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провел 13 матчей за "Чертаново" в ФНЛ-2, в которых отдал 2 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt его стоимость составляет 100 тысяч евро.Источник: "РБ Спорт"