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СМИ: "Спартак" и "Рубин" интересовались полузащитником "Чертаново", который поедет на сборы с "Крыльями"

Полузащитник "Чертаново" Александр Коваленко, который близок к переходу в "Крылья Советов", также находится в сфере интересов других клубов РПЛ.
Фото: ФК "Чертаново"
Как сообщает источник, интерес к игроку проявляют "Спартак" и "Рубин". Отмечается, что казанцы лично связывались с футболистом и вели переговоры о трансфере.

Коваленко выступает на позиции атакующего полузащитника. Он является воспитанником "Чертаново" и в этом году дебютировал за клуб.

В нынешнем сезоне 18-летний полузащитник провел 13 матчей за "Чертаново" в ФНЛ-2, в которых отдал 2 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt его стоимость составляет 100 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"


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