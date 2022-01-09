"Мы ждем закрытия нескольких вещей в личном контракте Яна и между клубами. Когда может решиться вопрос? Надеюсь, что скоро. Через неделю начинается подготовка к сезону", - цитирует Мартиновича "СЭ".
Напомним, 6 января агент футболиста заявил, что клубы уже договорились о будущем трансфере и в ближайшее время поступит официальное объявление. Сообщалось, что "Локомотив" заплатит за чешского форварда около 5 млн евро и заключит с ним контракт на 4 года.
В нынешнем сезоне Кухта провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Агент Кухты рассказал, почему футболист все еще не перешел в "Локомотив"
Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Славии" Яна Кухты объяснил, почему ожидаемый переход его клиента в "Локомотив" пока не состоялся.
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