Депутат Госдумы Журова: чем больше фанаты будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения Fan ID

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что фанаты многих клубов РПЛ планируют бойкот матчей в связи с введением Fan ID.

Фото: РИА Новости





Напомним, сегодня появилась информация, что московское дерби "



17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.



Встреча "Спартак" - ЦСКА пройдет на "Открытие арене" 25 февраля. Это будет первый матч после окончания зимнего перерыва в РПЛ. "Закон может и подписали, но еще рано бойкотировать. Я считаю, что нужно договариваться. Введение Fan ID будет зависеть от тех же болельщиков. Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения паспорта болельщика", - цитирует Журову "СЭ" Напомним, сегодня появилась информация, что московское дерби " Спартак " - ЦСКА может остаться без активных фанатов обоих клубов, которые планирует бойкотировать встречу в знак протеста против введения паспорта болельщика.17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.Встреча "Спартак" - ЦСКА пройдет на "Открытие арене" 25 февраля. Это будет первый матч после окончания зимнего перерыва в РПЛ.