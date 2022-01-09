"Закон может и подписали, но еще рано бойкотировать. Я считаю, что нужно договариваться. Введение Fan ID будет зависеть от тех же болельщиков. Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения паспорта болельщика", - цитирует Журову "СЭ".
Напомним, сегодня появилась информация, что московское дерби "Спартак" - ЦСКА может остаться без активных фанатов обоих клубов, которые планирует бойкотировать встречу в знак протеста против введения паспорта болельщика.
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Встреча "Спартак" - ЦСКА пройдет на "Открытие арене" 25 февраля. Это будет первый матч после окончания зимнего перерыва в РПЛ.
Депутат Госдумы Журова: чем больше фанаты будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения Fan ID
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что фанаты многих клубов РПЛ планируют бойкот матчей в связи с введением Fan ID.
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