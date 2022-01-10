По данным источника, алматинский клуб получил письмо с приглашением футболиста на первый сбор "сине-бело-голубых", который состоится с 13 по 25 января в Дубае. Отмечается, что Алип уже вылетел в Санкт-Петербург.
Центральный защитник Нуралы Алип выступает за "Кайрат" с 2018 года. В сезоне-2021 чемпионата Казахстана 22-летний футболист провел 25 матчей, на его счету 1 голевая передача. Контракт Алипа с казахстанским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 млн евро.
В составе сборной Казахстана Нуралы дебютировал в марте 2018 года. Он сыграл в составе национальной команды в 12 матчах.
Источник: Meta-ratings.kz
СМИ: защитник алматинского "Кайрата" поедет на просмотр в "Зенит"
Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип может подписать контракт с "Зенитом".
Фото: Getty images