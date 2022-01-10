Контракт Сердара с петербуржским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.
По информации источника, иранец доиграет текущий сезон в составе "сине-бело-голубых", а затем уедет в Европу свободным агентом. Таково желание самого футболиста.
Ранее появилась информация, что "Зенит" предложил Азмуну новый контракт на очень выгодных условиях. У форварда есть несколько предложений из Европы.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Источник: Матч ТВ
В "Зените" высказались о возможном уходе Азмуна в зимнее трансферное окно
СМИ: Азмун доиграет сезон в "Зените"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не покинет команду зимой.
Фото: ФК "Зенит"