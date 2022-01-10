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Осинькин: думаю, Сергеев готов бороться за место в составе "Зенита"

Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о трансфере форварда Ивана Сергеева из самарского клуба в "Зенит".
Фото: Sport24
Осинькин заявил, что Сергеев готов к борьбе за место в основном составе "Зенита".

"Это хороший трансфер. Наш клуб показал, что мы можем готовить футболистов такого уровня, которые могут пригодиться лидеру российского футбола. <...> Думаю, что Ваня готов конкурировать за место в составе. Пришло его время доказать конкурентоспособность", - сказал Осинькин.

Напомним, сегодня, 10 января, "Зенит" объявил о трансфере Сергеева. Петербургский клуб и 26-летний нападающий заключили контракт, рассчитанный до окончания сезона-2024/25.

Источник: Sport24

Сергеев: "Зенит" - это круто. Знаю, что коллектив здесь очень хороший


Теги: Осинькин Крылья Советов Сергеев Зенит
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