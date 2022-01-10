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Источник: "Зенит" заплатил "Крыльям Советов" за Сергеева меньше 2,14 млн евро

Стало известно, сколько петербургский "Зенит" заплатил "Крыльям Советов" за трансфер нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Ранее СМИ сообщили о том, что в контракте Сергеева с волжанами были прописаны отступные в размере 180 млн рублей (2,14 млн евро - прим. Rusfootball.info)

По информации источника, сумма трансфера Сергеева из "Крыльев Советов" в "Зенит" несколько меньше 2,14 млн евро, о которых сообщалось ранее.

Сегодня "Зенит" объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Сергеевым. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

Сергеев перешел в петербургский клуб из "Крыльев Советов". За самарский клуб он выступал с лета 2020 года. В общей сложности за "Крылья" Иван провел 66 матчей, в которых забил 51 гол и стал автором 15 результативных передач.

Источник: ТАСС


Теги: Зенит Сергеев Крылья Советов
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