Источник: "Краснодар" уволил помощника Гончаренко из-за большого количества мышечных травм

Стало известно, в чем была причина ухода помощника Виктора Гончаренко в "Краснодаре" Руслана Зубика, за которым в итоге последовал и главный тренер.

Фото: ФК "Краснодар"





Напомним, "



После 18 туров РПЛ "Краснодар" занимает 5-е место в РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего "



Источник: Как сообщает источник, причиной увольнения Зубика послужило большое количество мышечных повреждений у футболистов "Краснодара" в осенней части чемпионата. Клуб посчитал, что одним из главных виновников происходящего является именно Зубик.Напомним, " Краснодар " сообщил об уходе Зубика 13 декабря. 5 января "быки" неожиданно объявили об увольнении и Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. Позже стало известно, что одной из причин конфликта Гончаренко с клубом стало именно увольнение Зубика.После 18 туров РПЛ "Краснодар" занимает 5-е место в РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего " Зенита " составляет 9 зачетных баллов.Источник: РБ Спорт