Как сообщает источник, причиной увольнения Зубика послужило большое количество мышечных повреждений у футболистов "Краснодара" в осенней части чемпионата. Клуб посчитал, что одним из главных виновников происходящего является именно Зубик.
Напомним, "Краснодар" сообщил об уходе Зубика 13 декабря. 5 января "быки" неожиданно объявили об увольнении и Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. Позже стало известно, что одной из причин конфликта Гончаренко с клубом стало именно увольнение Зубика.
После 18 туров РПЛ "Краснодар" занимает 5-е место в РПЛ, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 9 зачетных баллов.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Краснодар" уволил помощника Гончаренко из-за большого количества мышечных травм
Стало известно, в чем была причина ухода помощника Виктора Гончаренко в "Краснодаре" Руслана Зубика, за которым в итоге последовал и главный тренер.
Фото: ФК "Краснодар"