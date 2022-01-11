Источник: "Краснодар" назовет имя главного тренера в ближайшие два дня

По сведениям источника, новый главный тренер "Краснодара" будет назван в течение ближайших двух дней.

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В настоящее время кубанский клуб с 29 очками в 18 матчах Премьер-лиги занимает в турнирной таблицы пятое место. В Кубке России команда вылетела на стадии группового этапа.



Источник: Напомним, в начале января клуб уволил главного тренера Виктора Гончаренко и его помощников. Белорусский специалист тренировал команду с апреля 2021 года.В настоящее время кубанский клуб с 29 очками в 18 матчах Премьер-лиги занимает в турнирной таблицы пятое место. В Кубке России команда вылетела на стадии группового этапа.Источник: Sport24