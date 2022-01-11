— Да, интерес правда есть. Принципиальные договоренности уже достигнуты. Сейчас ждем разрешения на работу, — цитирует Акаева Sport24.
27-летний Коновалов — воспитанник московского "Спартака". Также в карьере вратаря были "Амкар", "Севастополь", "Астрахань", "Раднички", "Бачка", "Торпедо Жодино", "Рубин" и "Урал".
Агент вратаря "Рубина" подтвердил договоренность с шотландским клубом
Джамал Акаев, агент вратаря "Рубина" Ивана Коновалова, подтвердил, что футболистом интересуется шотландский клуб "Ливингстон".
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