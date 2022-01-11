Источник: обсуждается изменение лимита на легионеров в РПЛ. В числе вариантов — 12 и 13 иностранцев в заявке

В РПЛ может значительно увеличиться количество разрешенных для регистрации легионеров.

Фото: Sport24





В первом клубам будет разрешено регистрировать 12 легионеров, но на поле одновременно смогут находиться только 8 из них. При этом сохранится необходимость иметь 4-х воспитанников клуба в заявке.



Согласно второму, допустимо будет регистрировать 13 легионеров, их количество на поле не будет ограничено, но к 4-м обязательным воспитанникам клуба добавится пункт о 8 воспитанниках национальной ассоциации. Также предлагается внести пункт о выплате налога за каждую минуту, которую футболист-иностранец проведет на поле.



Прямо сейчас в РПЛ разрешено регистрировать 8 легионеров, каждый из которых может выйти на поле. Ранее неоднократно появлялась информация, что формула лимита может измениться в ближайшие годы.



Источник: Как сообщает источник, сейчас существует два основных варианта.В первом клубам будет разрешено регистрировать 12 легионеров, но на поле одновременно смогут находиться только 8 из них. При этом сохранится необходимость иметь 4-х воспитанников клуба в заявке.Согласно второму, допустимо будет регистрировать 13 легионеров, их количество на поле не будет ограничено, но к 4-м обязательным воспитанникам клуба добавится пункт о 8 воспитанниках национальной ассоциации. Также предлагается внести пункт о выплате налога за каждую минуту, которую футболист-иностранец проведет на поле.Прямо сейчас в РПЛ разрешено регистрировать 8 легионеров, каждый из которых может выйти на поле. Ранее неоднократно появлялась информация, что формула лимита может измениться в ближайшие годы.Источник: РБ Спорт