"У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ", - сказал Газзаев.
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше команд в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд.
После 18 туров в РПЛ лидирует "Зенит", набравший 38 очков. Он опережает на два зачетных балла "Динамо".
Источник: "Советский спорт"
Газзаев: мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ. Оптимальное количество - 18
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, сколько команд должно быть в чемпионате России.
Фото: "Спорт-экспресс"