Гранат заявил, что Смолов способен усилить любой клуб российской Премьер-Лиги. По его словам, с Федором в составе "Динамо" будет бороться за чемпионский титул.
"Смолов - это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что "Динамо" с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Тюкавина и Грулева. Они могут многому у него научиться", - заявил Гранат.
Напомним, ранее стало известно, что Смолов отправился с "Динамо" на первый зимний сбор команды в Катар. Ожидается, что вскоре клуб официально объявит о трансфере 31-летнего нападающего из "Локомотива".
Отметим, что "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. От идущего первым "Зенита" команду Сандро Шварца отделяют два очка.
Источник: РБ Спорт
"Правда ли, что я лечу на сборы с "Динамо"? Нет". Смолова засняли на видео в экипировке "бело-голубых"
Гранат: Смолов - усиление для любого клуба РПЛ. "Динамо" с Федором будет бороться за чемпионство
Экс-игрок "Динамо" Владимир Гранат высказался о перспективах "бело-голубых" после перехода нападающего Федора Смолова из "Локомотива".
Фото: РИА Новости