Хохлов заявил, что "Динамо" нужны такие опытные игроки, как Смолов. При этом, по его словам, вряд ли Федор рассматривает московский клуб в качестве мостика для переезда в Европу.
"Клубу нужны и опытные игроки. Думаю, игрок сборной России в нападении "Динамо" сейчас не помешает. Этот клуб нельзя рассматривать в качестве мостика в Европу. Если бы у Смолова было желание, он бы раньше уехал. Первоначальная цель - принести пользу "Динамо", - заявил Хохлов.
Напомним, ранее "Динамо" анонсировало трансфер Смолова. Клуб сообщил, что 31-летний игрок отправился на сбор вместе с "бело-голубыми". Ожидается, что в ближайшее время о трансфере объявят официально.
Источник: Спорт-Экспресс
"Правда ли, что я лечу на сборы с "Динамо"? Нет". Смолова засняли на видео в экипировке "бело-голубых"
Хохлов - о Смолове: "Динамо" не помешает игрок сборной России в нападении
Бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов высказался о предстоящем переходе нападающего Федора Смолова из "Локомотива" в стан "бело-голубых".
Фото: "Локомотив"