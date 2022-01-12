Ранее "Химки" подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Близок к переходу в подмосковный клуб защитник Юрий Жирков, он прибыл на медосмотр команды. А в СМИ ходят слухи, что нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может стать игроком "Химок".
"Мамаев? Еще молодой. 33 или сколько ему. Кокорина еще ждем. Шучу ли я? Так вы пишете. Я откуда знаю. Хотел бы я его видеть в "Химках"? Безусловно. Он в порядке, просто ему голову нужно чуть-чуть разгрузить - и все. Я думаю, все проблемы и травмы идут оттуда", - сказал Глушаков.
"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте, в таблице Российской Премьер-лиги. В 18 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков.
Полузащитник Денис Глушаков выступает за "Химки" с 2020 года. В подмосковный клуб он перешел на правах свободного агента. Текущее соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2023/24.
Источник: "СЭ"
"Кокорина еще ждем". Глушаков - о новичках "Химок"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал активность подмосковного клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: РПЛ