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Жирков: Кержаков приглашал меня в "Нижний Новгород", но в Москве моя семья

Защитник Юрий Жирков рассказал о том, где он может продолжить карьеру.
Фото: РПЛ
Сегодня Жирков прошел медосмотр в "Химках". Ранее СМИ сообщали об интересе к Жиркову со стороны "Нижнего Новгорода". Отмечалось, что с защитником вел переговоры лично наставник нижегородцев Александр Кержаков.

"У меня есть предложение от "Химок", чтобы поиграть оставшиеся полгода за этот клуб. По результату медосмотра приму решение насчет своей карьеры. Меня пригласил Александр Кержаков в "Нижний Новгород", но вся моя семья живет в Москве, это удобнее и семейно. Поэтому выбрал "Химки", - сказал Жирков.

Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".

Источник: РБ Спорт

Жирков подтвердил, что близок к подписанию контракта с "Химками"


Теги: Жирков
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