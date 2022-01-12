Сумма трансфера составила немногим более 2,1 миллиона евро. Такая сумма предусмотрена пунктом, прописанным в контракте игрока с "Крыльями".
Подъемные для Сергеева в "Зените" не предусмотрены. При этом в договор заложены бонусы за достижение определенных результатов. Предполагаются бонусные выплаты как самому игроку, так и "Крыльям".
Агентские выплаты не превысят 15 процентов от суммы трансфера. Зарплата Сергеева в петербургском клубе составит менее одного миллиона евро в год.
Источник: Спорт-Экспресс
Стали известны финансовые подробности перехода Сергеева в "Зенит"
Стали известны финансовые детали трансфера форварда Ивана Сергеева из "Крыльев Советов" в "Зенит".
Фото: "Крылья Советов"