Захарян заявил, что с "Зенитом" можно конкурировать. Он также напомнил о непростых матчах, проведенных петербургской командой в нынешнем розыгрыше РПЛ.
"Не сказал бы, что в Премьер-Лиге именно так - "Зенит" и все остальные. Любая команда в нашем чемпионате может играть и побеждать их. Вспомните тульский "Арсенал", другие клубы из нижней части таблицы тоже боролись с питерцами. Понятно, что "Зенит" - топ, они и в Лиге чемпионов сражались на равных с "Челси". Но конкурировать с ними можно", - заявил Захарян.
Отметим, что "Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров чемпионата. В активе московской команды 36 набранных очков. "Зенит" является лидером турнира и опережает "бело-голубых" на два очка.
Источник: Российская газета
Захарян: не сказал бы, что в РПЛ есть "Зенит" и все остальные. С этой командой можно конкурировать
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не согласился с мнением, согласно которому "Зенит" значительно превосходит конкурентов в борьбе за титул чемпиона России.
Фото: "Динамо"