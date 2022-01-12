Генич допустил, что уход нападающего Федора Смолова из "Локо" - не последняя продажа игрока для клуба. По словам комментатора, в дальнейшем "железнодорожники" могут продать хавбека Дмитрия Баринова.
"Не исключаю, что Смолов - не последняя трансферная история "Локо". Было уже объявлено о переходе Мурило в "Палмейрас". Не исключаю, что на выходе стоит и Пабло. В перспективе, полагаю, возможен вариант, что "Локомотив" продаст Баринова. У клуба новый вектор и новая стратегия, неудивительно, что возрастной костяк пытаются как-то трудоустроить и взять перспективных молодых игроков", - заявил Генич.
Напомним, что ранее "Динамо" объявило о переходе Федора Смолова из "Локомотива". 31-летний форвард заключил с "бело-голубыми" контракт до 2024 года.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний Баринов провел за "Локомотив" 15 матчей и не отличился результативными действиями. Смолов в текущем розыгрыше чемпионата России принял участие в 15 матчах и забил семь голов.
Источник: Матч ТВ
Генич: в перспективе возможен вариант, при котором "Локомотив" продаст Баринова
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о трансферной политике "Локомотива".
Фото: "Локомотив"