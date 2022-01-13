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Ломаев: Сергеев - красавец. Уверен, у него все получится в "Зените"

Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался о трансфере форварда Ивана Сергеева из самарского клуба в "Зенит".
Фото: "Крылья Советов"
Ломаев сообщил, что общался с Сергеевым после перехода игрока в "Зенит". Также он заявил, что у нападающего получится проявить себя в петербургском клубе.

"Я лично с Ваней общался, пожелал ему удачи, пообщались о своих темах. Сергеев - красавец, два-три года назад играл во второй лиге, сейчас перешел к чемпионам страны. Эта история похожа на Варди. Он работяга, уверен, что у него всё получится", - заявил Ломаев.

Отметим, что контракт Сергеева с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2024/25. В нынешнем розыгрыше РПЛ 26-летний форвард провел в составе "Крыльев" 18 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Матч ТВ


Теги: Ломаев Крылья Советов Сергеев
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