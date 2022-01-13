По данным источника, руководство "Зенита" рассматривает два варианта. Ракицкому могут предложить продление контракта на один год. Также существует вариант с новым соглашением на один год, в котором пропишут опцию продления еще на один сезон.
Указывается, что переговоры между сторонами приостановлены. При этом руководство "Зенита" не собирается дожидаться конца сезона. Петербургский клуб возобновит переговоры с игроком раньше летнего периода.
Отметим, что действующий контракт Ракицкого с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Зенит" предложит новый контракт Ракицкому
"Зенит" собирается предложить новый контракт защитнику Ярославу Ракицкому.
Фото: "Зенит"