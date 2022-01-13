Федотов объяснил изменения в игре "Сочи" в нынешнем сезоне

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался об изменениях в игре команды в нынешнем сезоне.

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"Если Антон снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному", - заявил Федотов.



Отметим, что "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. В активе команды 31 набранное очко.



Напомним, что Антон Заболотный пополнил состав



Источник: Федотов рассказал, как уход форварда Антона Заболотного из "Сочи" повлиял на игру команды. По словам тренера, в действиях коллектива произошел переход к более комбинационному футболу."Если Антон снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному", - заявил Федотов.Отметим, что "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. В активе команды 31 набранное очко.Напомним, что Антон Заболотный пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно.Источник: Спорт-Экспресс