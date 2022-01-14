Накануне, Каттани дал большое интервью, а сегодня состоится пресс-конференция итальянского специалиста. Каттани приступил к работе в московском клубе 21 декабря. Ранее Лука Каттани работал спортивным директором в "Палермо" и "Новаре", также был в службе скаутов лондонского "Челси".
"Даже не знаю, кто такой Каттани. Сейчас он сделал ставку на молодежь. Хорошая команда, всегда должна быть сбалансированной. Думаете, можно набрать молодых футболистов, и все будет нормально? В команде всегда должен быть сплав молодости и опыта", - цитирует Гаврилова РБ Спорт.
17 декабря "Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера. Контракт с 49-летним итальянским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления соглашения еще на год.
"Личная победа? Назначение в "Спартак". Первое интервью спортивного директора красно-белых Луки Каттани
Гаврилов: даже не знаю, кто такой Каттани
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о новом спортивном директоре "красно-белых" Луке Каттани.
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