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Бакаев ответил на вопрос о своем будущем

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.
Фото: РФС
Отметим, что контракт 25-летнего футболиста с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года.

"Остаюсь ли в "Спартаке"? Дай бог! Конечно, хочу остаться. Трофеи? Дай бог! Только всевышний знает, выиграем ли", - сказал Бакаев.

В текущем сезоне Зелимхан Бакаев провел 23 матча во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Всего за "красно-белых" 25-летний футболист сыграл в 92 матчах, забил 12 голов и отдал 25 результативных передач.

Источник: Матч ТВ


Теги: Бакаев З Спартак
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