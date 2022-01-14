Отметим, что контракт 25-летнего футболиста с "красно-белыми" рассчитан до лета 2022 года.
"Остаюсь ли в "Спартаке"? Дай бог! Конечно, хочу остаться. Трофеи? Дай бог! Только всевышний знает, выиграем ли", - сказал Бакаев.
В текущем сезоне Зелимхан Бакаев провел 23 матча во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 4 голевые передачи. Всего за "красно-белых" 25-летний футболист сыграл в 92 матчах, забил 12 голов и отдал 25 результативных передач.
Источник: Матч ТВ
Бакаев ответил на вопрос о своем будущем
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.
Фото: РФС