Соболев заявил, что, несмотря на удачное выступление в Лиге Европы, у него не появилось предложений от европейских клубов.
"Не появились ли у меня варианты продолжения карьеры в европейских клубах? Нет, не знаю, ничего не слышал. Никакой информации не было", - сказал Соболев.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Соболев провел пять матчей и забил четыре гола. "Спартак" вышел в 1/8 финала турнира, заняв первое место в группе.
В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Соболева четыре гола в 16 матчах. "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата (23 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Соболев ответил на вопрос, поступили ли ему предложения от европейских клубов
Нападающий "Спартака" Александр Соболев ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: "Спартак"