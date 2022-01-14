По данным источника, на должность главного тренера "Краснодара" претендовали Паулу Фонсека, Эусебио Ди Франческо, Эдин Терзич и Джесси Марш.
Фонсека и Марш отказались от предложения "быков". Переговоры клуба с Ди Франческо зашли в тупик. Терзич до последнего момента был кандидатом, но руководство "Краснодара" все же сделало выбор в пользу Фарке.
Напомним, что ранее немецкий специалист Даниэль Фарке заключил с "Краснодаром" контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Предыдущим клубом Фарке был "Норвич", который он тренировал в 2017-2021 годах.
Источник: Чемпионат
Стало известно, с какими иностранными тренерами вел переговоры "Краснодар" до назначения Фарке
"Краснодар" вел переговоры с несколькими иностранными тренерами, помимо Даниэля Фарке, в итоге назначенного на пост наставника команды.
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