— Что возмутило? происходящее в "Спартаке". Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл.
Так вот сейчас в "Спартаке" какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие, — приводит слова Ловчева "СЭ".
Зарема Салихова, жена владельца московского клуба Леонида Федуна, в мае входила в совет директоров клуба. Затем девушка вела свой телеграм-канал, где рассказывала подноготную жизни "Спартака".
В нынешнем сезоне "Спартак" после 18 туров Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблицы девятое место с 29 очками. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала турнира.
Ловчев: вот сейчас в "Спартаке" какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев возмутился происходящим в московском клубе.
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