— Наверное, не наиграл то количество матчей, которое к 34 годам вызывало бы моральную усталость. Всё же на высоком уровне стал достаточно поздно выступать. Особенно, если сравнивать со Славой Малафеевым или Игорем Акинфеевым. Так что сил еще вагон, — приводит слова Кержакова "Матч ТВ".
34-летний Кержаков — воспитанник академии "Зенита". В 77 матчах за основную команду петербуржцев вратарь пропустил 74 гола и 25 раз сыграл "на ноль".
Контракт Кержакова истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.
"Зенит" после 18 туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков.
М. Кержаков — о завершении карьеры: не наиграл то количество матчей, которое вызывало бы моральную усталость
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков не планирует заканчивать игровую карьеру.
Фото: ФК "Зенит"