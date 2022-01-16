О переходе сообщили на официальном сайте нижегородцев. В последний год Карасев выступал за "БАТЭ". В минувшем сезоне чемпионата Беларуси Карасев провел 27 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.
Ранее Карасев играл за "Тамбов", "Анжи" и хабаровский "СКА". Он является воспитанником "Локомотива". По оценке портала Transfermarkt его сегодняшняя стоимость составляет 850 тысяч евро.
После 18 туров РПЛ "Нижний Новгород" занимает 13-е место. Команда Александра Кержакова набрала 19 очков. В прошлом сезоне "Нижний Новгород" поднялся в Премьер-лигу из ФНЛ.
"Нижний Новгород" объявил о подписании контракта с экс-игроком "Анжи" Карасевым
Полузащитник Павел Карасев подписал контракт с "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Нижний Новгород"