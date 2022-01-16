"Почему отмена легионеров — это крайняя мера? Она может быть разумной, поможет создать добросовестную конкуренцию. Это позволит поднять уровень соревнований в российском чемпионате. Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Тогда будет совершенно другая картина. За пять лет или более мы уже увидим результаты", - цитирует Фетисова "СЭ".
Напомним, 14 января член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что он выступает за запрет на легионеров в РПЛ.
Кроме того, ранее появилась информация, что существующий лимит на легионеров (8 иностранцев в заявке) может претерпеть изменения в сторону увеличения количества разрешенных иностранцев, вплоть до 13 в заявке.
После 18 туров лидером чемпионата России является "Зенит", набравший 38 очков. Подопечные Сергея Семака опережают "Динамо", идущее вторым, на 2 зачетных балла.
Фетисов: отмена легионеров позволит поднять уровень чемпионата России
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал идею о запрете легионеров в РПЛ.
Фото: ТАСС