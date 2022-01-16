"У клуба своя логика. Контракты разрываются, старая команда продаётся, набирается новая. Зе Луиш точно был одним из тех, кто стоял первым на выход. Так что чего ему обижаться. Я бы радовался. Свободный агент, с кучей денег", - цитирует Геркуса "Чемпионат".
Напомним, сегодня появилось интервью с Зе Луишем, который рассказал, что в сентябре прошлого года его против воли убрали из заявки команды. 13 января "Локомотив" объявил о расторжении контракта с форвардом. Зе Луиш перешел в "Локо" в октябре 2020-го. Он сыграл в 15 матчах за команду, в которых забил 1 гол.
Ранее Зе Луиш выступал в России за "Спартак" с 2015-го по 2019-й год. В составе красно-белых он становился чемпионом России (2016/17).
Геркус - о Зе Луише: свободный агент, с кучей денег. Чего ему обижаться
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на интервью экс-форварда "железнодорожников" Зе Луиша.
Фото: ФК "Локомотив"