Игнатов заявил, что ему удалось проявить свои лучшие качества благодаря доверию со стороны Витории.
"Я при нем раскрылся благодаря доверию. Доверие - это очень важно. Сразу чувствуешь в себе уверенность, показываешь свои лучшие качества. Обидно ли, что проводили его поражением? Обидно, что не набрали три очка, не приблизились к лидерам. Не хватило эмоций. Много сил и переживаний оставили в Варшаве, в Сочи уже было очень сложно", - сказал Игнатов.
Напомним, что португальский специалист Руй Витория был назначен на пост главного тренера "Спартака" перед началом сезона. В декабре он оставил должность главного тренера "красно-белых". Наставником команды был назначен итальянец Паоло Ваноли.
Под руководством Витории "Спартак" набрал 23 очка в текущем розыгрыше РПЛ. Москвичи занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. В Лиге Европы "красно-белые" вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе.
Источник: Чемпионат
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Игнатов объяснил, почему раскрылся в "Спартаке" при Витории
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов рассказал, что помогло ему раскрыться в составе "красно-белых" под руководством Руя Витории.
Фото: "Чемпионат"