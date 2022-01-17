"Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере. ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке", - цитирует Медину официальный сайт клуба.
Напомним, "армейцы" сегодня объявили о переходе парагвайского полузащитника. Он подписал контракт с клубом на 3,5 года.
Контракт Медины с "Нью Йорк Сити", где он выступал ранее, истек 1 января. После этого парагваец вышел на рынок свободных агентов. В конце декабря появилась информация, что он может подписать соглашение с ЦСКА.
В прошедшем сезоне МЛС Медина сыграл 37 матчей (включая плей-офф), забил 9 мячей и отдал 2 результативных передачи.
Медина: всегда мечтал играть в Европе. ЦСКА - это огромный шаг вперед в карьере
Новичок ЦСКА Хесус Медина прокомментировал подписание контракта с "армейцами".
Фото: ПФК ЦСКА