— Если говорить о футбольных задачах, очень бы хотелось наконец-то забить гол. Хотя бы отдать результативную передачу. Может, сильно зацикливаюсь на этом, — цитирует слова Мухина Bobsoccer.
20-летний Мухин стал игроком ЦСКА летом 2021 года, перейдя из "Локомотива" за 170 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах не отметился голевыми действиями.
Контракт Мухина истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.
Мухин: ЦСКА – великий клуб, я очень доволен тем, что оказался здесь
Мухин поставил цель в 2022-м году забить или отдать голевую передачу
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о целях на 2022 год.
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