Алип — о сборах "Зенита": я никогда так не тренировался

Нуралы Алип, защитник "Кайрата", находящийся на просмотре в "Зените", рассказал о тренировках в клубе.

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— Тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно, в день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Все очень интересно и в новинку для меня, приятно впечатлен, — рассказал футболист в интервью пресс-службе российского клуба.22-летний Нуралы Алип находится в клубе с берегов Невы на просмотре на первом зимнем сборе. В настоящий момент казахстанский защитник является футболистом "Кайрата". В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил гол.