СМИ сообщали об интересе ЦСКА к футболисту сборной Косово.
"Это были фейковые новости. Мурики не переходит в ЦСКА", - цитирует Таре журналист Фабрицио Романо.
Ранее Таре заявлял, что "Лацио" получил предложение из России по Мурики.
Нападающий Ведат Мурики перешел в "Лацио" в 2020 году. В текущем сезоне он за столичный клуб провел 11 матчей в Серии А и 3 игры в рамках Лиги Европы, в которых отметился 1 голевой передачей. Контракт форварда с римлянами рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
Спортдиректор "Лацио": есть предложение по Мурики из России, больше ничего не могу сказать
Спортдиректор "Лацио": Мурики не переходит в ЦСКА
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что нападающий римлян Ведат Мурики не перейдет в ЦСКА.
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