В пресс-службе клуба заявили, что на сборе "железнодорожников" Миранчук проводит тренировки как по индивидуальной программе, так и в общей группе.
"Антон тренируется на сборе с командой. Он выполняет определенный комплекс упражнений как самостоятельно, так и в общей группе", - заявили в пресс-службе "Локо".
Напомним, что Миранчук восстанавливается после травмы сухожилия. В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник принял участие в четырех матчах и сделал одну результативную передачу.
"Локомотив" готовится ко второй части сезона в испанской Марбелье. Команда проведет в Испании два сбора, они продлятся до 18 февраля.
Источник: Матч ТВ
В "Локомотиве" рассказали, как проходят тренировки Антона Миранчука
В "Локомотиве" рассказали о тренировочном процессе полузащитника команды Антона Миранчука.
Фото: РИА Новости