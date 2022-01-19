Ранее ЦСКА опубликовал в соцсетях шуточное видео с представлением Языджи. В ролике содержались вымышленные переговоры с футболистом. "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ", - говорилось в одном из сообщений. Шутка ЦСКА вызвала негативный отклик общественности. Через некоторое время после публикации ролик был удален из аккаунтов клуба.
"Это в первую очередь вредит имиджу армейцев, к бренду лиги это не имеет прямого отношения, такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА", - сказал Хачатурянц.
В ЦСКА заявили, что ответственные за публикацию видео отстранены от работы в клубе.
Турецкий полузащитник Юсуф Языджи будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца сезона.
Гинер ответил на вопрос о скандальной презентации Языджи
Хачатурянц - о презентации Языджи: такие представления однозначно вредят бренду ЦСКА
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал видео, появившееся сегодня в соцсетях ЦСКА в связи с трансфером Юсуфа Языджи, который перешел из "Лилля" на правах аренды.
Фото: Матч ТВ