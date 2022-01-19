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В "Спартаке" сообщили о прибытии Пруцева на сбор команды в Дубае

Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с возможным переходом полузащитника "Крыльев Советов" Данилы Пруцева в московский клуб.
Фото: РПЛ
"Пруцев находится на просмотре - договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время", - сказал Зеленов.

Полузащитник Данил Пруцев летом 2020 года перешел из "Крыльев Советов" в "Сочи". За сочинцев он провел в прошлом сезоне 22 матча, результативными действиями не отметился. Пруцев оказался не нужен "Сочи", самарский клуб выкупил полузащитника обратно. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл за "Крылья" в 17 матчах РПЛ.

Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тыс евро.

Источник: "СЭ"


Теги: Спартак Пруцев Крылья Советов Российские трансферы
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